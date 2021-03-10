Команда астрономов обнаружила возможную экзопланету вблизи Веги, которая может оказаться "горячим Нептуном" или "Юпитером", расположенным близко к звезде. Однако чтобы это подтвердить, ученым нужны новые данные наблюдений.

Стоит отметить, что сейчас ученые ищут экзопланеты в основном рядом с маломассивными звездами, поскольку крупные и массивные звезды создают ряд проблем для наблюдений, как в случае транзитного метода, так и метода радиальных скоростей. Частично эта проблема решается комбинированием методик наблюдений и тщательным отбором целевых звезд – например, хорошо подходит в случае с молодыми яркими звездами A-типа, рядом с которыми обычно находят экзопланеты типа горячих газовых гигантов с короткими орбитальными периодами.

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Что известно о звезде

Вега (альфа Лиры) – пятая по яркости звезда в ночном небе, которая расположена на расстоянии 25 световых лет от Солнца. Она относится к спектральному классу A0V и имеет массу 2,15 масс Солнца. Возраст Веги составляет 471-700 миллионов лет. Инфракрасные наблюдения за объектом обнаружили у нее два пылевых околозвездных диска, кроме того неоднократно выдвигались идеи о наличии рядом с Вегой экзопланет, однако данные наблюдений не давали подтверждения этой теории, а лишь накладывали ограничения на массу и орбиту возможных планет.

Группа астрономов во главе со Спенсером Хертом из Университета Колорадо в Боулдере опубликовала результаты анализа спектроскопических данных наблюдений за Вегой, полученных за 10 лет с помощью инструмента TRES (Tillinghast Reflector Echelle Spectrograph), установленного в Обсерватории Уиппла, и фотометрических данных космического телескопа TESS. Целью исследования был поиск возможных экзопланет возле звезды.

Возможная экзопланета вблизи Веги

Из двух возможных кандидатов ученые больше возлагают надежды на возможный горячий "Нептун" или "Юпитер" с минимальной массой 20 масс Земли, который движется по полярной или сильно наклоненной орбите, совершая один оборот вокруг звезды за 2,43 земных дня. Однако для подтверждения или опровержения существования этого кандидата будут нужны дальнейшие наблюдения, в том числе с помощью космического телескопа "Джеймс Уэбб", который должны вывести на орбиту уже к концу 2021 года.