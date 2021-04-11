Считается, что в ранней Вселенной события слияния галактик происходили довольно часто, что приводило к образованию двойных систем из центральных сверхмассивных черных дыр, которые в итоге сливались в одну черную дыру.

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Почему ученые ищут двойные квазары

Поиск таких систем, где расстояние между черными дырами составляет несколько кілопарсек, при значениях красного смещения z>2 важен для разрешения загадки механизмов образования и быстрого роста сверхмассивных черных дыр в ранней Вселенной, в настоящее время не существует ни одной подтвержденной двойной системы при z>2 , где расстояние между черными дырами была бы меньше чем 10 кілопарсек (около 33 тысяч световых лет).

Новое открытие

Группа астрономов во главе с Юэ Шенем (Yue Shen) из Иллинойского университета сообщила об открытии двух двойных квазаров J0749+2255 и J0841+4825 при z>2, которое было сделано при анализе данных наблюдений за 15 интересными кандидатами с помощью космических телескопов Gaia и Hubble, а также обзора неба SDSS и других наземных телескопов. Сами квазары являются ядрами двух активных галактик, в которых находятся сверхмассивные черные дыры, которые поглощают вещество.

Возможен двойной квазар J0749+2255 / Фото NASA

Значение красного смещения для J0749+2255 составило 2,17, а для J0841+4825 – 2,95, что означает, что квазары существовали, когда возраст Вселенной составлял около 3 миллиардов лет. В случае J0841 + 4825 астрономам удалось оценить расстояние между квазарами, которое составило 11,4 тысячи световых лет. Ученые отмечают, что существует вероятность того, что мы наблюдаем два изображения одного и того же квазара, созданные гравитационной линзой, что находится между нами и квазаром, однако она достаточно мала – около пяти процентов. Существует также вероятность того, что это физическая пара квазаров, образованная не в результате слияния двух галактик.

Почему результаты исследования важны

Полученные результаты позволили дать оценку распространенности подобных систем при z > 2: около десяти процентов наблюдаемых оптических квазаров могут содержать двойные системы сверхмассивных черных дыр, разделенных расстоянием в несколько килопарсек. Ожидается, что окончательно подтвердить открытие позволят будущие наблюдения космического телескопа "Джеймс Уэбб".