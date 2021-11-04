Например, одной такой загадкой является размер и масса черных дыр. Наблюдая за ними, астрономы заметили, что черные дыры слишком большие, что не вписывается в современные модели. Но теперь решение найдено. Ученые, проведя многочисленные исследования, пришли к выводу, что расширение Вселенной прямо влияет на фиксируемую массу черных дыр.

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Так происходит слияние двух черных дыр: смотрите видео

Детали исследования

Астрономы обычно моделируют черные дыры внутри Вселенной, которая не расширяется, так как это упрощает решение уравнения Эйнштейна. Это работает, потому что, например, слияние двух черных дыр – это вопрос нескольких секунд.

Но ученые обнаружили, что, если углубиться и подробнее исследовать вопрос, окажется, что масса черных дыр растет вместе с расширением Вселенной. Астрономы назвали это космологической связью.

Известный пример космологически связи – это сам свет, который теряет энергию вместе с ростом Вселенной. Мы думали рассмотреть обратный эффект,

– рассказывают ученые.

Ученые смоделировали рождение, жизнь и смерть миллионов пар звезд, чтобы проверить собственную гипотезу. После смерти звезды и образования черной дыры, ученые заметили, что масса черных дыр продолжала расти без поглощения материала "со стороны" – не было слияния с другой черной дырой или нейтронной звездой, не поглощался материал других звезд.

Теперь ученые сравнили результаты моделирования с наблюдениями интерферометров LIGO и VIRGO, которые фиксируют гравитационные волны. Моделирование и наблюдение показали одинаковый результат – черные дыры могут расти без поглощения "посторонней" материи.

Что это значит?

Нет, это не значит, что масса берется ниоткуда. В исследовании говорится о неправильной трактовке данных LIGO и VIRGO. Дело в том, что расширение Вселенной "растягивает" гравитационные волны. Когда мы получаем сигнал, то, ориентируясь на статическую Вселенную, делаем вывод, что масса черной дыры велика, а это будет не соответствовать действительности. Проще говоря, теперь при регистрации гравитационных волн будут учитывать то, что Вселенная расширяется, чтобы верно трактовать массы дальних объектов.