Астрономы наблюдают за "Туманностью голубой вспышки"

Глядя на ночное небо, можно увидеть многие звезды. Но если посмотреть в телескоп, то пределы того, что можно увидеть, значительно расширяются. Космос наполнен звездными скоплениями и туманностями разных форм и размеров. За одной из них, "Туманностью голубой вспышки", астрономы наблюдали, чтобы уточнить информацию об объекте.

NGC 6905 или "Туманностью голубой вспышки" – это планетарная туманность. То есть образовалась она из-за сброса звездой своих внешних слоев. После этого газ разбегается в разные стороны под действием звездного ветра. NGC 6905, как и многие другие подобные объекты, имеет необычную удлиненную форму. В центре туманности находится звезда класса Вольфа-Райе под названием HD 193949. Ученые использовали Северный оптический телескоп и архивные инфракрасные изображения, чтобы уточнить информацию о "Туманности голубой вспышки".

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Планетарная туманность NGC 6905 и HD 193949; прямоугольниками указаны зоны спектрального анализа / Фото Arxiv.org

Новое исследование "Туманности голубой вспышки"

Туманность и звезда расположены на расстоянии около 8 800 световых лет от Солнца. В центре NGC 6905 радиус около 0,81 светового года. Звезда HD 193949 меньше Солнца – ее радиус составляет 0,15 радиуса нашего светила, а масса – 0,6 массы Солнца.

Объекты исследовались в разных спектрах, чтобы получить максимальное количество информации. Была уточнена температура звезды, которая составляет почти 140 тысяч градусов по Цельсию, что на 10-20 тысяч градусов меньше, чем считалось ранее. Также было подтверждено, что HD 193949 – действительно звезда класса Вольфа-Райе.

Оказалось, что туманность NGC 6905 плотностью 500 электронов на кубический сантиметр при температуре около 12 700 градусов Цельсия. Общая масса газа, из которого состоит туманность, находится в диапазоне от 0,31 до 0,47 массы Солнца. Масса пыли в туманности значительно меньше – от 0,00224 до 0,00169 масс Солнца.

Такие исследования позволяют лучше понять процессы, происходящие в планетарных туманностях и уточнить их эволюцию.