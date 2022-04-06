Астрономы наблюдают за рождением планет вокруг молодой звезды: фото в цвете

На расстоянии 508 световых лет от Земли, достаточно близко по космическим меркам, все еще продолжает свое формирование молодая звезда AB Aurigae. Однако уже сейчас вокруг нее рождаются планеты.

Новое исследование показало, что одна из планет формируется на очень большом расстоянии от своей звезды и довольно необычным образом. В будущем она, скорее всего, станет газовым гигантом, похожим на Юпитер.

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Протопланета пока не имеет названия

AB Aurigae – это очень молодая звезда, ей не больше 5 миллионов лет, тогда как Солнцу, например, 4,6 миллиарда лет. При этом ее масса в 2,4 раза больше массы Солнца. Она все еще окружена толстым вращающимся диском из газа и пыли. Этот диск помогает расти самой звезде и будет формировать ее систему: планеты астероиды, кометы.

Научная статья исследователей из Японии и США была опубликована в Nature Astronomy.

Ее данные свидетельствуют о том, что планета формируется снаружи внутрь в результате гравитационного уплотнения облака газа.

Это необычно, ведь всегда считалось, что планеты рождаются наоборот – от центра к внешним краям.

Наблюдения обнаружили сгусток, указывающий на формирование экзопланеты примерно в 93 астрономических единицах от звезды.

Это расстояние в три раза больше, чем от Солнца до Нептуна, самой далекой планеты нашей системы.

Расчеты показывают, что масса новой экзопланеты примерно в девять раз превышает массу Юпитера.

Пыльное кольцо и спиральные газовые облака у звезды AB Aurigae / Фото ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/Tang

Природа разумна, она может создавать планеты разными способами,

– говорит Тейн Карри, ведущий автор исследования.

Кроме того, ученые также обнаружили, что на расстоянии 430 и 580 астрономических единиц от AB Aurigae идут подобные процессы, указывающие на формирование других экзопланет.

Полученные данные могут помочь ученым лучше понять собственную Солнечную систему.