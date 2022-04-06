Новое исследование показало, что одна из планет формируется на очень большом расстоянии от своей звезды и довольно необычным образом. В будущем она, скорее всего, станет газовым гигантом, похожим на Юпитер.

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Протопланета пока не имеет названия

AB Aurigae – это очень молодая звезда, ей не больше 5 миллионов лет, тогда как Солнцу, например, 4,6 миллиарда лет. При этом ее масса в 2,4 раза больше массы Солнца. Она все еще окружена толстым вращающимся диском из газа и пыли. Этот диск помогает расти самой звезде и будет формировать ее систему: планеты астероиды, кометы.

Научная статья исследователей из Японии и США была опубликована в Nature Astronomy.

Ее данные свидетельствуют о том, что планета формируется снаружи внутрь в результате гравитационного уплотнения облака газа.

Это необычно, ведь всегда считалось, что планеты рождаются наоборот – от центра к внешним краям.

Наблюдения обнаружили сгусток, указывающий на формирование экзопланеты примерно в 93 астрономических единицах от звезды.

Это расстояние в три раза больше, чем от Солнца до Нептуна, самой далекой планеты нашей системы.

Расчеты показывают, что масса новой экзопланеты примерно в девять раз превышает массу Юпитера.

Пыльное кольцо и спиральные газовые облака у звезды AB Aurigae / Фото ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/Tang

Природа разумна, она может создавать планеты разными способами,

– говорит Тейн Карри, ведущий автор исследования.

Кроме того, ученые также обнаружили, что на расстоянии 430 и 580 астрономических единиц от AB Aurigae идут подобные процессы, указывающие на формирование других экзопланет.

Полученные данные могут помочь ученым лучше понять собственную Солнечную систему.