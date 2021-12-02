Астрономы наблюдают за новым типом звезд, "которых не должно быть"

В астрономии часто бывает такая ситуация, что открывается некий объект, который был предусмотрен ранее. Конечно, эти предсказания не имеют ничего общего с мистикой, а являются исключительно научными прогнозами, сделанные на основе доступной информации и нашего уровня понимания физики.

Считается, что большинство звезд во Вселенной закончат свое существование в виде белых карликов – небольших компактных звезд, имеющих большую массу относительно их размера. Ученые заметили, что могут образовываться белые карлики со сверхмалой массой (треть массы Солнца). Правда, такие компактные объекты должны быть старше самой Вселенной. И все же, они существуют уже сегодня и существовали раньше.

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Так белый карлик перетягивает вещество у звезды-компаньона / Фото NASA

"Невозможные" белые карлики

Вселенная недостаточно стара для того, чтобы сформировались "невозможные" белые карлики со сверхмалой массой. Но мы все равно наблюдаем их. Как такое возможно? Чтобы разобраться с этим вопросом, ученым нужно было найти такую зарю в процессе преобразования. И тут на помощь "пришли" прогнозы, которые делались раньше.

Дело в том, предполагали астрономы, что "невозможный" белый карлик может сформировать значительно раньше, но при условии, что он будет иметь звезду-компаньона. Когда две звезды вращаются вокруг общего центра масс (барицентра), то одна может перетаскивать материал из другой. Интересно, что в большинстве случаев это происходит именно с белыми карликами, которые перетаскивают вещество от менее плотного компаньона.

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В случае образования белых карликов со сверх малой массой все наоборот – компаньон "ворует" вещество компактного карлика. Чтобы доказать эту гипотезу ученые использовали данные космической обсерватории Gaia. Из миллиарда потенциальных кандидатов были отобраны 50 потенциальных белых карликов в процессе перехода к объектам со сверхмалой массой. 21 кандидат оказался тем, что и астрономы искали и о чем "говорили" прогнозы – звезда-компаньон перетягивала вещество от компактного карлика, превращая его в "невозможного". Ученые продолжат изучать других кандидатов.

Таким образом было доказано, что "невозможные" белые карлики на самом деле вполне возможны и они не старше Вселенной. Также исследование значительно расширило границы понимания эволюции звезд.