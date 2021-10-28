Ученые узнают все о большем и большем количестве планет у далеких звезд. На сегодня мы знаем о существовании более 4 тысяч экзопланет, и ежедневно подтверждаются новые открытия. Поэтому ученые стараются тщательнее их исследовать, чтобы больше узнать об эволюции объектов. На этот раз наблюдение вели за экзопланетой WASP-77 Ab.

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Вода и угарный газ на WASP-77 Ab

Экзопланета WASP-77 Ab – это газовый гигант, который расположен на расстоянии примерно 340 световых лет от Солнца. Поскольку он расположен достаточно близко к своей звезде, то попадает в категорию "горячий Юпитер". Это экзопланеты, которые схожи на Юпитер по размерам, но имеют температуру более тысячи градусов по Цельсию.

WASP-77 Ab был открыт в 2012 году. Планета имеет массу 2,29 массы Юпитеров и радиус 1,38 радиуса Юпитера. Но в то же время при этом, газовый гигант расположен всего лишь в 3 миллионах километрах от своего светила. К примеру, ближайшая к Солнцу планета, Меркурий, не приближается к нашей звезды ближе чем 49 миллионов километров.

Используя данные телескопа "Хаббл" и наземной обсерватории "Джемини" в Чили, ученые смогли проанализировать спектры далекой планеты. Уже благодаря этому ученые оценили общий объем атмосферы и соотношение воды и угарного газа в ней. Также исследования показали, что атмосфера WASP-77 Ab достаточно бедна на металлы (все химические элементы, кроме водорода и гелия), что было неожиданно для планет класса "горячий Юпитер".