Наблюдение за скоплением Abel 1569 (A1569) велось с помощью рентгеновской обсерватории "Чандра". В A1569 обнаружили 56 галактик, гравитационно связанных друг с другом и исполняющих сложный танец вокруг барицентров.

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Подробнее об исследованиях A1569

Интересно, что Abel 1569 состоит из двух структур, не связанных друг с другом: северного (A1569N) и южного (A1569S) подкластеров, обладающих слабой рентгеновской светимостью. Масса обеих структур сопоставима и составляет около 20 – 21 триллионов солнечных масс.

Исследование показало, что обе структуры содержат в собственных центрах радиогалактики. Радиоисточник 1233+169 размещен в A1569N, а A1569S имеет радиогалактику 1233+168. Их взаимодействие со средой внутри кластеров довольно плохо изучено.

Наблюдения обсерватории "Чандра" показывают, что рентгеновское излучение от A1569N и A1569S имеют радиусы около 808 тысяч и 1 миллион 206 тысяч световых лет соответственно. Это, по мнению астрономов, наряду с низкими значениями температуры и светимости подтверждает, что два субкластера действительно являются группами галактик.