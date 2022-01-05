Астрономы исследовали интересную планетарную туманность

Планетарные туманности – это красивые объекты дальнего космоса. Не так много из них можно рассмотреть с помощью любительского телескопа. Интересуют они и научное общество.

Планетарные туманности образуются, когда звезды с массой до 8 масс Солнца "умирают". Тогда же объект сбрасывает свои верхние слои, которые разлетаются во все стороны, образуя красивую туманность с "остатками" звезды в центре. На этот раз в поле зрения ученых попала планетарная туманность Abell 48, что имеет в центре звезду Вольфа-Райе.

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Планетарная туманность Abell 48 / Фото

Подробнее об исследовании

Объект Abell 48 был открыт в 1955 году и является на первый взгляд планетарной туманностью "обычной" шаровидной формы. Хотя открытие объекта произошло десятки лет назад, характеристики туманности до сих пор не были изучены или уточнены. Поэтому ученые использовали данные предыдущих наблюдений, чтобы исследовать Abell 48. Большинство информации предоставил спектрограф с широким полем 2,3-метрового телескопа Австралийского национального университета.

Используя имеющиеся данные, астрономы узнали, что туманность имеет "деформированную эллиптическую тороидальную оболочку". Ее расширение идет с примерной скоростью 25 км в секунду. Также ученые обнаружили узкие внешние малоионизированные структуры, окружающие оболочку. Вероятно, структуры образовались в результате ударного взаимодействия с межзвездным веществом.

Исследуя уже центральную звезду, ученые пришли к выводу, что та потеряла богатый водородом верхний слой из-за взаимодействия с компаньоном, поэтому сейчас эта звезда и имеет так мало самого распространенного во Вселенной элемента. Что ж, теперь осталось найти гипотетическую звезду-компаньона.

Исследование помогло уточнить форму туманности, обнаружить неизвестные структуры, узнать кинематику объекта и лучше изучить центральную звезду Вольфа-Райе. Такая работа очень важна для понимания развития планетарных туманностей и изучения химической истории Вселенной.