Рассеянное звездное скопление NGC 1605 известно давно. Расположено оно в созвездии Персея и имеет видимую звездную величину 10,7m, поэтому его довольно сложно разглядеть в телескоп новичкам. Казалось бы, ничего интересного в давно известном скоплении уже быть не может, но астроном Денилсо Камарго доказал обратное. Ученый обнаружил, что NGC 1605 – это не одно, а целых два рассеянных звездных скопления, которые находятся в вечном "танце", вращаясь вокруг общего центра масс.

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Рассеянное звездное скопление NGC 1605 и его два фрагмента / Фото Teche Xplorist

Самое старое двойное рассеянное звездное скопление Галактики

В Галактике открыто около тысячи рассеянных звездных скоплений. Определенная часть из них – двойные. Но такие двоичные объекты достаточно молоды. А вот NGC 1605 оказалась намного старше всех других, ведь возраст части "а" составляет около 2 миллиардов лет, а части "b" – 600 миллионов.

Обе части скопления NGC 1605 расположены на расстоянии около 8 480 световых лет от Солнца. А ядра обеих частей "а" и "b" разделяет между собой 5,5 световых лет. Значительная разница в возрасте звезд в двух частях одного скопления намекает на то, что образовалась такая пара после очень близкого прохода одного скопления возле другого.

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Результатом гравитационного взаимодействия, которое мы наблюдаем сегодня, станет разрушение обоих составляющих в будущем. Найти NGC 1605 можно в созвездии Персея, неподалеку от звезды HIP 21413, которая имеет видимую звездную величину 7,3m.