Казалось, ну что могут отрыть астрономы-любители со своими маленькими телескопами, когда есть такие аппараты как Hubble, ALMA, "Субару" и другие разнообразные обсерватории. Но сочетание упрямства и вдохновения любителя с современными научными приборами делает чудеса. Именно так у галактики Треугольника был открыт новый спутник – карликовая галактика Pisces VII/ Tri III.

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Фотография Pisces VII/ Tri III в видимом спектре и в r-полосе / Фото Monthly Notices of the Royal Astronomical Society

Интересное аматорское открытие

Астроном-любитель Джузеппе Донатиелло изучал общедоступные фотографии звездного неба DESI LIS с высоким разрешением. На них Джузеппе заметил небольшое туманное пятнышко, которое располагалось в созвездии Рыб, неподалеку М33 (Messier 33, галактика Треугольника).

Астрономы Института астрофизики Андалусии проверили находку энтузиаста. Для этого были использованы данные Национального телескопа "Галилео", остров Пальма, Испания. Астрофизик Давид Мартинес-Дельгадо обработал фотографии "Галилео", которые имели еще лучшее разрешение, чем DESI LIS. Осуществив фотометрическое калибровки, ученый обнаружил, что Джузеппе Донатиелло, вероятно, открыл или новый спутник галактики М33, или самостоятельную карликовую галактику.

Дальнейшие исследования будут основываться на данных более мощных телескопов. Теперь нужно измерить расстояние до обнаруженного объекта и понять, как он движется в пространстве. Именно это позволит точно сказать, является ли Pisces VII/ Tri III спутником М33, или это очень тусклая самостоятельная галактика. В обоих случаях – это будут важные данные для астрономии.

Кстати, самому молодому астроному в мире всего 8 лет.