Два космонавта NASA завершили очередной выход в открытый космос, который стал уже вторым за неделю. Они установили европейскую научную платформу и завершили длинную серию замен батарей за пределами Международной космической станции.

Источник: NASA

Последний выход в открытый космос стал 234-м по счету за время существования Международной космической станции. Предыдущий 233-й состоялся всего за несколько дней до этого – 27 января. Оба упомянутых выхода совершили астронавты NASA Виктор Гловер и Майк Хопкинс. В результате на счету первого теперь два выхода в открытый космос, а второго – уже четыре.

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Что австронавты сделали за пределами МКС

Астронавтам во время последней миссии, которая длилась 5 часов 20 минут, пришлось решать множество задач. Прежде всего, они установили адаптер для подключения новой литий-ионной батареи на сегменте P-4 фермы МКС, к которой крепится пара солнечных батарей, тем самым завершив модернизацию системы энергоснабжения станции, которая началась еще в январе 2017 года. За прошедшее время за 11 выходов в открытый космос было демонтировано в общей сложности 48 устаревших никель-водородных аккумуляторов, что накапливают и распределяют энергию от солнечных батарей, и установлено вместо них 24 мощных литий-ионных.

Затем на правой стороне фермы станции заменили камеру с высоким разрешением вместо старой, вышедшей из строя, и подключили к ней кабели. Астронавты также установили новые камеры на американском научном модуле Destiny и руке-манипуляторе японского научного модуля "Кибо". Также были выполнены более мелкие сопутствующие задачи. Внутри станции помощь в миссии осуществляли космонавты NASA Кейт Рубинс и JAXA Соичи Ногучи.

Final adapter plate installed on the @Space_Station. Today's spacewalk will wrap up battery replacement work to change out batteries for 8 power channels used to route electricity on the station. Upgrades have been carried out in a series of spacewalks over the past 4 years. pic.twitter.com/Gmg7TmPA0s — NASA (@NASA) February 1, 2021

Планы на следующие выходы в космос

По словам NASA, после этого выхода в открытый космос астронавты шестьдесят четвёртой экспедиции в ближайшем будущем сделают еще два выхода в открытый космос. В первом Гловер и Рубинс подготовят энергосистему космической станции для установки новых солнечных батарей, а во второй Рубинс и Ногучи продолжат модернизировать компоненты МКС. Точные даты пока не заявлены.