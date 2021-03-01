Американские астронавты Кэтлин Рубинс и Виктор Гловер вышли в открытый космос с борта Международной космической станции для проведения работ по подготовке к установке новых солнечных батарей. Предыдущие батареи прослужили на станции более 20 лет.

Согласно имеющимся данным, астронавты вышли в открытый космос около 06:00 по времени восточного побережья США (13:00 по киевскому времени). Выход в открытый космос можно было наблюдать на Live канале NASA на ютубе.

Интересно ESA изменила правила отбора астронавтов: полететь в космос смогут лица с инвалидностью

Отсчет начался в момент, когда скафандры астронавтов переключились на систему автономного питания. На выполнение поставленных задач астронавты потратили более шести часов. Они провели подготовительные работы, которые необходимы для установки новых солнечных батарей.

Зачем заменять батареи на МКС

Как мы уже отмечали, батареи проработали более 20 лет. Первые из них были установлены еще в 2000 году. Кстати, в 2006 году установкой двух секций солнечных батарей на МКС занималась американская женщина-астронавт украинского происхождения Хайдемари Стефанишин-Пайпер, подробнее о ней вы можете почитать в нашем материале.



Хайдемари Стефанишин-Пайпер во время проведения работ за бортом МКС / Фото NASA

Стоит отметить, что батареи, установленные на МКС, до сих пор работали нормально, однако на них уже начали появляться признаки износа, что ожидаемо, ведь они были рассчитаны на то, чтобы служить 15 лет. Установка новых солнечных батарей должна пройти позже в этом году.

Следующий выход астронавтов в открытый космос должен состояться уже через несколько дней. Ожидается, что Кэтлин Рубинс вместе с японским астронавтом Соити Ногути продолжат работу за бортом МКС 5 марта.