Астронавт "заглянул" в "глаза" урагану Ида из космоса: невероятные фото
30 августа 2021 , 15:02Читати новину українською
Источник:твитер Томаса Песке
Французский астронавт Томас Песке сделал фотографии урагана Ида, находясь в космосе. Буря бушует над Соединенными Штатами.
Астронавт опубликовал фото урагана из космоса
Невероятными фотографиями урагана из космоса астронавт поделился в твитере. Публикация стала популярной среди пользователей и собрала тысячи лайков.
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Он отметил, что бури становятся все более частыми и наносят сокрушительный урон. Свое сообщение астронавт подписал словами: "Око Иды".
Мы думаем о тех, кто может пострадать. В надежде, что люди на пути этой бури будут подготовлены и останутся в безопасности,
– написал Томас Песке.
Астронавт сделал фотографии урагана Ида / Фото Томаса Песке
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