Астронавт опубликовал фото урагана из космоса

Невероятными фотографиями урагана из космоса астронавт поделился в твитере. Публикация стала популярной среди пользователей и собрала тысячи лайков.

К теме Последствия урагана Ида будут разрушительными – есть угроза жизням, – Байден

Он отметил, что бури становятся все более частыми и наносят сокрушительный урон. Свое сообщение астронавт подписал словами: "Око Иды".

Мы думаем о тех, кто может пострадать. В надежде, что люди на пути этой бури будут подготовлены и останутся в безопасности,

– написал Томас Песке.

Астронавт сделал фотографии урагана Ида / Фото Томаса Песке

Ураган Ида бушует в США: главные новости