Цель эксперимента Gravitational References for Sensimotor Performance – установить, как центральная нервная система объединяет информацию от различных органов чувств, таких как зрение, слух, запах, прикосновения. Также исследуется взаимосвязь движений и обнаружение в этом роли гравитации.

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Ход эксперимента Gravitational References for Sensimotor Performance: смотреть видео онлайн

Как это работает

Тома Песке надевает устройство виртуальной реальности и другие датчики. Компьютер симулирует для него задачи, заставляя смещать руку или смещаться самому в пространстве. В ответ на движения астронавта система автоматически генерирует 3D-трекеры перед глазами Томы. Датчики считывают информацию и фиксируют движения астронавта.

Предварительно Песке провел похожий эксперимент на Земле. Это позволит сравнить результаты двух экспериментов при разных условиях: на Земле с гравитацией, и на орбите в условиях невесомости.

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Тома Песке / Фото NASA

Для чего нужен эксперимент

Задача Gravitational References for Sensimotor Performance – выявить насколько велика или мала роль гравитации в вопросе координации человека в пространстве. С помощью эксперимента фиксируется разница в реакции астронавта на Земле и в условиях микрогравитации. Это важно, чтобы знать, что будет ждать смельчаков, которые полетят на Марс или дальше.

Также такие опыты позволяют показать, насколько быстро организм адаптируется к новым, чужим для него условиям.