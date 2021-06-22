Можно ли будет считать экипаж New Shepard астронавтами

Официально границей космоса принято считать "Линию Кармана" – это воображаемая сфера, находящаяся на высоте 100 километров над уровнем моря. По словам представителя Университетского колледжа Лондона Рамана Принджи, за этой линией атмосфера становится слишком разреженной, чтобы удерживать любой обычный самолет.

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В то же время в NASA считают, что граница космоса начинается уже на расстоянии 50 миль (около 80 километров), поэтому с точки зрения американского правительства астронавтом становится каждый, кто пересек эту границу.

Так, во время майского полета корабль VSS Unity компании Virgin Galactic преодолел отметку в 55,45 мили (около 90 километров). После этого компания объявила об успешном космическом полете аппарата.

Так или иначе, корабль New Shepard готовится преодолеть международно признанную линию космоса – Линию Кармана.

Миновав Линию Кармана в космосе, вы заработаете свои крылья астронавта,

– говорится на сайте компании.

Таким образом Безос, его брат и неизвестный турист, который заплатил за полет 28 миллионов долларов, смогут полноценно называться астронавтами, поскольку они действительно побывают в космосе.

Где граница космоса – ученые до сих пор не пришли к согласию

По мнению экспертов, граница космоса не очень точная и может измениться в будущем, причем единого мнения нет и теперь. В Международной федерации авиации считают, что граница пролегает на расстоянии 80 километров (тогда Безос может считаться астронавтом).

По мнению астрофизика из Принстонского университета профессора Эдвина Л. Тёрнера граница космоса расположена на расстоянии в 150 километров и тогда Безос астронавтом не станет.

Разумным и популярным определением границы космоса является высота, на которой объект, движущийся с достаточной скоростью, может сделать один полный облет земной орбиты без дополнительного использования двигателей до тех пор, пока сила трения, вызванная наличием очень разреженной атмосферы на такой высоте, не заставит его сойти с орбиты и упасть обратно на Землю,

– отмечает Тёрнер.

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При таких условиях статус потенциального астронавта может меняться буквально из-за размера и формы летательного аппарата. Еще одним важным фактором по мнению Тёрнера могут стать меняющиеся свойства атмосферы.

Не исключено, что в будущем те, кто уже посетил космос, могут потерять свой статус в случае появления новых общепринятых правил и превратиться в обычных авиапассажиров.