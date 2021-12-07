Астрофотограф показал детализированное изображение Солнца: эпические фото

Астрофотограф Эндрю Маккарти соединил невероятные 150 000 снимков Солнца и собрал из них "самое четкое фото" нашего светила. Результат он опубликовал в своем Instagram.

Как пишет автор, в итоге он получил изображение на 300 мегапикселей. Напомним, в одном мегапикселе – миллион пикселей.

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Самое четкое фото Солнца

При ближайшем рассмотрении рядом с темными пятнами на Солнце можно увидеть завитки и узоры.

По словам Маккарти, детализированный снимок является "самой четкой фотографией Солнца в истории".

Публикация содержит 5 изображений.

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Чтобы достичь максимального увеличения, я использовал модифицированный телескоп. В совокупности эти фотографии позволили увидеть Солнце в невероятных деталях,

– написал автор в своем Instagram.

о новой теории, которая говорит, что Солнце является причиной эпидемий на Земле. Дело в том, что исследования показали, что вспышки эпидемий на Земле совпадают с 11-летними солнечными циклами. Пандемии проанализировали в промежутке от 1750 года до 2020 года. Оказалось, что 27 из 36 мировых пандемий совпадают со значительным увеличением или уменьшением количества солнечных пятен.