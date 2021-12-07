Как пишет автор, в итоге он получил изображение на 300 мегапикселей. Напомним, в одном мегапикселе – миллион пикселей.

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Самое четкое фото Солнца

  • При ближайшем рассмотрении рядом с темными пятнами на Солнце можно увидеть завитки и узоры.
  • По словам Маккарти, детализированный снимок является "самой четкой фотографией Солнца в истории".
  • Публикация содержит 5 изображений.

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Чтобы достичь максимального увеличения, я использовал модифицированный телескоп. В совокупности эти фотографии позволили увидеть Солнце в невероятных деталях,
– написал автор в своем Instagram.