Как пишет автор, в итоге он получил изображение на 300 мегапикселей. Напомним, в одном мегапикселе – миллион пикселей.
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Самое четкое фото Солнца
- При ближайшем рассмотрении рядом с темными пятнами на Солнце можно увидеть завитки и узоры.
- По словам Маккарти, детализированный снимок является "самой четкой фотографией Солнца в истории".
- Публикация содержит 5 изображений.
Чтобы посмотреть все, листайте вбок с помощью стрелки или свайпа.
Чтобы достичь максимального увеличения, я использовал модифицированный телескоп. В совокупности эти фотографии позволили увидеть Солнце в невероятных деталях,
– написал автор в своем Instagram.