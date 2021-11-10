По оценкам астрофизиков, частицы темной материи, чем бы они ни были, превосходят обычную материю в соотношении пять к одному, и она играет ключевую роль в структуре Вселенной. Ее влияние на гравитацию не только помогло сформироваться звездам и галактикам, она до сих пор удерживает их вместе, не давая разлетаться. Без ее специфической плотности Вселенная развивалась бы по-другому.

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Новая гипотеза происхождения темной материи

Команда учёных предложила новое объяснение возникновения этой плотности темной материи. Механизм, который они вынесли на обсуждение научного сообщества, отличается относительной простотой и может быть подтвержден экспериментальным путем

Многие модели предполагают, что темная материя была рождена из начальной плазмы частиц обычной материи ранней Вселенной. Далее команда ученых следует так называемой модели замерзания (freeze-in model) – ее суть в том, что изначально темной материи было мало, но "горячая ванна" обычных или барионных частиц постепенно создавала темные частицы, пока они не достигли той плотности, которую мы наблюдаем сегодня.

Важно! Специфика новой гипотезы в том, что согласно новой идее частицы темной материи превращают частицы барионной материи в темную. При этом делают это в геометрической прогрессии. И этот процесс достаточно быстро привел бы к тотальному господству темной материи, но мы этого не наблюдаем.

Причина заключается в механизме саморегуляции космоса, а именно расширении. Первоначально количество темной материи увеличивалось быстро потому, что обычная материя была очень плотной. Но с расширением Вселенной "топливо" нужного для достижения высокой плотности становилось все меньше и процесс замедлялся.

Зачем ученым новая модель происхождения темной материи

Дело в том, что предложенная модель объясняет нынешнюю плотность темной материи и согласуется с широким спектром масс частиц темной материи. Также она помогает восполнить пробелы других моделей.

Еще важнее, что гипотезу можно проверить: описанный механизм должен был оставить определенный след в реликтовом излучении, который могут выявить астрономы. Теперь дело за ее проверкой.