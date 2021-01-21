Марс – не единственный кандидат на роль нового дома для человечества. По мнению астрофизика из Финляндии, есть более привлекательная альтернатива: построить огромную колонию в поясе астероидов вокруг карликовой планеты Цереры. Там есть необходимые полезные ископаемые, гравитация будет искусственной, а солнечный свет обеспечат два гигантских зеркала.

В последние годы космические агентства и миллиардеры всего мира увлечены идеями колоний на других планетах. Очевидным кандидатом называют Марс: он расположен относительно близко к Земле, имеет богатую углекислым газом атмосферу и 24-часовой цикл смены дня и ночи. Однако есть мнение, что переселяться на другие планеты слишком сложно и усилия никогда не окупятся. О новой идее астрофизика финского метеорологического института в Хельсинки рассказывает Life Science.

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В чем заключается идея

Ученый Пекка Янхунен предлагает построить "мегасозвездие" из тысяч цилиндрических кораблей, соединенных друг с другом дискообразной рамой. Объект должен постоянно вращаться на орбите Цереры, крупнейшего объекта в поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Каждый из этих цилиндров длиной 10 километров и радиусом в 1 километр сможет вмещать 57 000 жителей, поддерживать искусственную атмосферу и земную гравитацию благодаря центробежной силе. Эта идея заимствована автором у Джерарда О'Нила, физика из Принстона.



Цилиндры О'Нила / Иллюстрация Rick Guidice/NASA

Все цилиндры удерживаются друг рядом с другом мощными магнитами вроде тех, которые применяются для магнитной левитации. Такая конструкция позволяет наращивать размеры колонии практически бесконечно, просто добавляя новые модули с края.

Преимущества идеи

Возможности Марса в этом плане ограничены. Церера выбрана потому, что эта планета богата азотом – важным элементом для создания атмосферы (земная на 79 процентов состоит из азота). Но вместо того, чтобы строить колонию на поверхности этого крошечного по сравнению с Землей объекта, поселенцы смогут добывать на ней полезные ископаемые и доставлять их на орбиту для переработки.

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Еще одно преимущество орбитальной колонии – два огромных стеклянных зеркала, расположенных под углом 45 градусов к плоскости диска с цилиндрами. Они будут направлять достаточно солнечного света, чтобы переселенцы могли выращивать деревья и злаки на почве, полученной из сырья, добытого на Церере. Искусственное освещение также будет обеспечивать смену дня и ночи.



Массивные зеркала направляют солнечный свет на колонию / Фото Пекка Янхунен

Жизнь на орбите позволит, по мнению Янхунена, избежать главной проблемы плана колонизации Марса – негативного влияния на здоровье пониженной гравитации. Ученый считает, что дети, рожденные на этой планете, не смогут развить здоровую мускулатуру и скелет.

По расчетам Янхунена, первые люди смогут отправиться колонизировать Цереру через 15 лет.