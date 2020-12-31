В сети показали пряничную версию Международной космической станции. Необычное лакомство испекла аспирантка Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики.

Мастерицу зовут Клэр Ламман. Пряничные фигурки она изготовила вместе со своим партнером, о чем и рассказала в твиттере.

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Что известно

Госпожа Лемман, будучи аспиранткой Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, увлекается наукой, но также любит выпекать. В социальных сетях она часто публикует фото тортов и пирогов в виде различных космических объектов, таких как планета Сатурн, или наземных научных объектов, такие как планетарий "Фиске" или обсерватория Соммерс-Бауш.

На этот раз, кроме МКС, девушка также создала из имбирных пряников крошечный телескоп "Спитцер", о завершении работы которого объявили 2020 года. Фолловеры Клэр сразу решили отправить и пряничную МКС, и "Спитцер" в космос и с помощью фотошопа перенесли изображение пряников на космический фон.



Пряничная МКС в исполнении Клэр Ламман / Фото Claire Lamman/Twitter

Один из комментаторов даже отметил, что "Спитцер", который Клэр разместила на одной доске с МКС, не должен находиться так близко к станции.



Телескоп "Спитцер" / Фото Claire Lamman/Twitter

Также пользователи показали в комментариях свои сладкие версии известных явлений. Например, одна из подписчиц "собрала" пряничного австралопитека. Точнее его останки.



Останки австралопитека, выполненные из сладостей / Фото: Gilly Forrester/Twitter