Компания уже устранила недостатки и готова провести следующую тестовый пуск своей ракеты в конце октября. Согласно имеющимся данным, LV0007 будет запущена с площадки космодрома на острове Кадьяк в период с 27 по 31 октября. Если возникнут какие-либо трудности, то запуск могут отложить на следующий месяц.
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Курьезный запуск ракеты Astra
Напомним, третий тестовый пуск ракеты LV0006 состоялся 28 августа с площадки Тихоокеанского космодрома (Pacific Spaceport Complex), который расположен на острове Кадьяк на Аляске.
Уже на старте все пошло не по плану и ракета сильно отклонилась в сторону, но в конце концов все же смогла набрать высоту. Несмотря на это ракета не смогла полностью прийти в норму и через 2,5 минуты ее полет был прерван.
Провальный запуск Astra LV0006: смотрите видео
Astra и Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США совместными усилиями расследовали этот инцидент. После всестороннего изучения ситуация специалисты пришли к выводу, что причиной неудачи стала проблема с системой распределения топлива для пяти двигателей первой ступени ракеты-носителя.
Во время этого запуска топливо просочилось из системы и попало в замкнутое пространство под стыком между ракетой и пусковой установкой. Это топливо занялось от выхлопных газов двигателя, вызвав избыточное давление, которое разорвало связь с электроникой, используемой для управления топливной помпой, и отключило двигатель менее чем через секунду после взлета,
– написал в блоге вице-президент и главный инженер Astra Бенджамин Лайон.
Именно поэтому ракета зависла на какое-то время, пока не смогла набрать высоту с четырьмя двигателями, создающими тягу. Затем ракета вернулась на нормальную траекторию, но четыре двигателя не имели достаточной мощности, чтобы позволить аппарату выйти на орбиту.
Конструктивные изменения были реализованы в ракете LV0007, пуск которой должен быть одобрен в ближайшее время.