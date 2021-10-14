Компания уже устранила недостатки и готова провести следующую тестовый пуск своей ракеты в конце октября. Согласно имеющимся данным, LV0007 будет запущена с площадки космодрома на острове Кадьяк в период с 27 по 31 октября. Если возникнут какие-либо трудности, то запуск могут отложить на следующий месяц.

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Курьезный запуск ракеты Astra

Напомним, третий тестовый пуск ракеты LV0006 состоялся 28 августа с площадки Тихоокеанского космодрома (Pacific Spaceport Complex), который расположен на острове Кадьяк на Аляске.

Уже на старте все пошло не по плану и ракета сильно отклонилась в сторону, но в конце концов все же смогла набрать высоту. Несмотря на это ракета не смогла полностью прийти в норму и через 2,5 минуты ее полет был прерван.

Провальный запуск Astra LV0006: смотрите видео

Astra и Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США совместными усилиями расследовали этот инцидент. После всестороннего изучения ситуация специалисты пришли к выводу, что причиной неудачи стала проблема с системой распределения топлива для пяти двигателей первой ступени ракеты-носителя.

Во время этого запуска топливо просочилось из системы и попало в замкнутое пространство под стыком между ракетой и пусковой установкой. Это топливо занялось от выхлопных газов двигателя, вызвав избыточное давление, которое разорвало связь с электроникой, используемой для управления топливной помпой, и отключило двигатель менее чем через секунду после взлета,

– написал в блоге вице-президент и главный инженер Astra Бенджамин Лайон.

Именно поэтому ракета зависла на какое-то время, пока не смогла набрать высоту с четырьмя двигателями, создающими тягу. Затем ракета вернулась на нормальную траекторию, но четыре двигателя не имели достаточной мощности, чтобы позволить аппарату выйти на орбиту.

Лайон также отметил, что ранее компания не представала перед такими трудностями и приняла необходимые меры, чтобы избежать инцидентов такого плана в будущем.

Конструктивные изменения были реализованы в ракете LV0007, пуск которой должен быть одобрен в ближайшее время.