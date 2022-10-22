Миссия DART 26 сентября столкнулась с небольшим астероидом под названием Диморфус, чтобы испытать потенциальную технологию защиты Земли от астероида. В течение двух дней радиационное давление Солнца вытолкнуло обломки астероида в хвост, как у кометы, протяженностью около 10 000 километров.

Не пропустите Астрономы обнаружили древнюю и очень далекую гамма-вспышку, которая поможет нам изучить вселенную

Но теперь новое изображение из космического телескопа "Габбл" показывает, что у Диморфуса "вырос" еще один хвост. Сотрудники NASA назвали это явление "достаточно неожиданным".

Ученые не знают почему образовался второй хвост

Если представить, что астероид является центром часов, то DART появился с направления 10 часов. Яркие линии на 1 час, 7 часов и 10 часов не являются обломками; это дифракционные пики, вызванные оптикой "Габбла". Два хвоста появляются на 2 и 3 часа.



На снимке Hubble видны два хвоста, вырывающиеся из астероида Диморфус / NASA, ESA

Второй хвост появился где-то между 2 и 8 октября, отмечается в заявлении NASA. С момента столкновения "Габбл" наблюдал за астероидом 18 раз.

Астрономы видели, как подобные двойные хвосты развиваются у комет, поэтому это не полная неожиданность. Однако ученые пока не уверены, как именно образовался второй хвост.

Читайте на сайте Впечатляющий таймлепс ночного неба продолжительностью в 12 лет демонстрирует изменения видимой вселенной

Успех миссии DART

Тот факт, что Диморфус потерял достаточное количество материала, чтобы сформировать такой большой хвост, отражает серьезность удара. Основная цель миссии DART заключалась в том, чтобы измерить, сколько времени столкновения отрезало Диморфус от орбиты вокруг большего астероида Дидимоса.

Миссия должна была сократить орбиту, изначально составлявшую 11 часов 55 минут, на 73 секунды, хотя до прибытия ученые оценивали, что смена могла составлять десятки минут. Вместо этого орбита сократилась на 32 минуты, о чем персонал миссии объявил в начале этого месяца.