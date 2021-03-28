Обнаружен 19 июня 2004 года астероид 99942 Апофис считался потенциально опасным для Земли. Этот 340-метровый объект мог столкнуться с нашей планетой.

Удар этого космического тела массой около 61 миллион тонн был бы похож на взрыв двомегатонної бомбы. Именно поэтому за Апофисом пристально следили с момента обнаружения.

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Новые данные и оценка опасности

Новые данные позволили забрать этот астероид из списка опасных для Земли минимум на сто лет.

В который раз Апофис пролетел мимо Земли 5 марта этого года на расстоянии около 17 миллионов километров. Каждое его близкое появление позволяло лучше определять траекторию объекта.

На этот раз за астероидом следил радар в Голдстоуне (Калифорния) и 100-метровый радиотелескоп обсерватории Гринбэнк (Западная Виргиния). Отправленный радаром сигнал отразился от астероида и был пойман радиотелескопом. Измерение позволило уточнить траекторию движения Апофиса и с достаточной точностью рассчитать дистанцию сближения с Землей в следующие разы: в 2029, 2038 и 2068 годах.

Уточненные данные показывают, что в этом веке вероятность столкновения с Землей нулевая. Например, 13 апреля 2029 года астероид пройдет в 32 тысячах километров от Земли. Именно поэтому астероид больше не находится в каталоге опасных для планеты объектов.

Компьютерное моделирование следующего сближения Апофиса с Землей в 2029 году: видео