Астероид Апофис: что нас ждет в 2029 году

Апофис – это древнеегипетский бог зла, мрака и Хаоса. А еще такое название получил потенциально опасный астероид, который в 2029 году пройдет на очень близком расстоянии от Земли. Ученые уверены, что это принесет человечеству пользу.

99942 Apophis – это 370-километровый околоземный астероид из группы Атона. Объект был открыт в 2004 году и скоро приобрел "дурную славу": ходили слухи о том, что Апофис может врезаться в Землю. Но скоро астрономы убедились, что в 2029 году, во время сближения с нашей планетой, столкновения не будет. Также расчеты показывают, что в следующие 100 лет этот астероид нам точно не грозит.

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Сближение с астероидом Апофис в 2029 году: смотрите видео

Сближение с Апофисом в 2029 году

Астероид Апофис имеет параметры орбиты 111,6 на 164,3 миллиона километров. Это означает, что он регулярно пересекает орбиту Земли и существует страх, что во время одного такого пролета объект встретится с нашей планетой.

В 2029 году нас ждет очень близкая к упомянутой ситуация – Апофис пересечет орбиту Земли в непосредственной близости к планете. Тогда нас и космического скитальца будет разделять всего лишь около 31 тысячи километров. Даже геостационарные спутники расположены дальше. Видимая звездная величина астероида возрастет до +3,1 m, что позволит без всяких проблем наблюдать его невооруженным глазом.

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Апофис и наука

Поскольку в 2029 году и в последующие 100 лет нам не нужно бояться Апофиса, это не значит, что он не интересен для астрономов. Такой близкий проход столь большого космического тела – редкость. Поэтому в апреле 2029 года ученые Земли будут иметь уникальную возможность изучить космическое тело со всех сторон:

Ученые смогут уточнить форму объекта, плотность, его размеры и химический состав.

Благодаря, к примеру, очень большому телескопу астрономы смогут даже составить рельефную карту космического тела.

Также удастся исследовать вращение Апофиса вокруг оси.

Самое интересное, что в результате такого близкого пролета возле Земли на астероид начнут действовать приливные гравитационные силы. Это, вероятно, приведет к изменению его оси вращения и к некоторым разрушениям на поверхности. Вполне вероятно, что возле "трассы", по которой будет двигаться Апофис, разместят искусственный аппарат или даже аппараты, чтобы подробнее исследовать космического скитальце.