В Швеции нашли серебряные сокровища викингов, которым около тысячи лет

Серебряное сокровище возрастом 1000 лет было обнаружено в муниципалитете Тебю, что в пригороде Стокгольма. Раскопки проводила организация The Archaeologists.

Клад был найден во время археологических работ в поселении эпохи викингов. Этот район был заселен людьми в течение нескольких сотен лет.

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Что нашли

Археологи обнаружили более 20 построек, наиболее ранние из которых датируются примерно 400 годом нашей эры.

Основное количество находок относится к эре викингов (800-1050 годы нашей эпохи) и раннему Средневековью.

Клад был зарыт под остатками деревянного пола здания. Монеты хранились в льняном мешочке, который вместе с драгоценностями был помещен в небольшой керамический горшок.

В общей сложности было обнаружено восемь высококачественных шейных колец (гривен), которые исключительно хорошо сохранились, несмотря на то, что они были изготовлены почти тысячу лет назад,

– прокомментировала Мария Лингстрем из команды археологов The Archaeologists.



Кольца, найденные на месте раскопок / Фото The Archaeologists



Археологи очищают одно из найденных колец / Фото The Archaeologists

Кроме шейных колец, в керамическом горшке были обнаружены два нарукавных кольца, одно кольцо на палец, две жемчужины и 12 монет, которые использовали в качестве украшения. Почему жители решили спрятать свои самые дорогие ценности, пока неясно, но обычно это делается во времена бедствия.



Одна из найденных монет / The Archaeologists

Несколько монет были доставлены из Англии, Богемии и Баварии. Они являются отличным примером дальних связей и преуспевающей торговли эпохи викингов. Также в составе клада найдено пять арабских дирхемов. Одна из европейских монет чрезвычайно редка: отчеканена в городе Руан во Франции и датируется примерно X веком.

На этой территории археологи обнаружили и другие предметы, в частности, стрелы, огнева, обереги.