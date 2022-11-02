Клад был найден во время археологических работ в поселении эпохи викингов. Этот район был заселен людьми в течение нескольких сотен лет.
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Что нашли
- Археологи обнаружили более 20 построек, наиболее ранние из которых датируются примерно 400 годом нашей эры.
- Основное количество находок относится к эре викингов (800-1050 годы нашей эпохи) и раннему Средневековью.
- Клад был зарыт под остатками деревянного пола здания. Монеты хранились в льняном мешочке, который вместе с драгоценностями был помещен в небольшой керамический горшок.
В общей сложности было обнаружено восемь высококачественных шейных колец (гривен), которые исключительно хорошо сохранились, несмотря на то, что они были изготовлены почти тысячу лет назад,
– прокомментировала Мария Лингстрем из команды археологов The Archaeologists.
Кольца, найденные на месте раскопок / Фото The Archaeologists
Археологи очищают одно из найденных колец / Фото The Archaeologists
Кроме шейных колец, в керамическом горшке были обнаружены два нарукавных кольца, одно кольцо на палец, две жемчужины и 12 монет, которые использовали в качестве украшения. Почему жители решили спрятать свои самые дорогие ценности, пока неясно, но обычно это делается во времена бедствия.
Одна из найденных монет / The Archaeologists
Несколько монет были доставлены из Англии, Богемии и Баварии. Они являются отличным примером дальних связей и преуспевающей торговли эпохи викингов. Также в составе клада найдено пять арабских дирхемов. Одна из европейских монет чрезвычайно редка: отчеканена в городе Руан во Франции и датируется примерно X веком.
На этой территории археологи обнаружили и другие предметы, в частности, стрелы, огнева, обереги.