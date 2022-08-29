NASA перенесло запуск сверхтяжелой ракеты SLS: когда Orion улетит к Луне?

В понедельник, 29 августа, к луне должен был отправиться корабль Orion. Его должна была запустить самая действующая ракета в мире – Space Launch System, однако старт перенесли.

Почему перенесли запуск ракеты

Как сообщает 24 канал, за час до запланированного времени запуска – 15:00 по Киеву – специалисты сообщили о проблемах во время заправки. Впоследствии эти сложности устранили, однако позже выяснилось, что это не все новости.

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Инженеры также обнаружили проблему, связанную с кондиционированием одного из двигателей RS-25 (двигатель 3) в нижней части основной ступени. Пусковые контроллеры кондиционируют двигатели, увеличивая давление на резервуары основной степени, чтобы подать часть криогенного топлива в двигатели и привести их в надлежащий температурный диапазон для запуска. Двигатель 3 не кондиционировался должным образом в процессе пищеварения, поэтому инженеры приступили к устранению неисправности.

Команды также оценивают, что, кажется, является трещиной в материале системы тепловой защиты на одном из фланцев основной степени. Фланцы – это соединительные соединения, функционирующие как шов на рубашке, прикрепленные в верхней и нижней части межбака, чтобы к нему можно было подсоединить два резервуара.

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На когда перенесли старт

Пока точно не известно, но резервными датами по плану были 2 и 5 сентября, поэтому запуска не стоит ожидать быстрее 2 сентября.

SLS потребовалось очень много времени, чтобы достичь важной даты старта миссии Artemis 1. Сначала старт должен был состояться в 2017 году, но потерпел неудачи из-за неправильного управления, что привело к многим задержкам. Расходы также значительно превышают планируемый бюджет – разработка ракеты стоила потрясающие 11 миллиардов долларов, а один запуск обойдется примерно в 4,1 миллиарда долларов.