В рамках проекта "Армия дронов" приобретено большое количество дронов, уже готовящихся к отправке на передовую. Также Федоров отметил, что ведутся переговоры с украинскими производителями беспилотников, чтобы в дальнейшем покупать их для "Армии дронов".

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Среди дронов, которые показали, одними из лучших являются FLyEye. Дальность их полета составляет 160 км, а радиус 50 км. Максимальная скорость, которую может развивать дрон – 120 км/ч. Такие "птички", по словам Федорова, позволят разведчикам проникать в тыл врага и получать важную информацию.



Дрон FlyEye / Фото из телеграм-канала Михаила Федорова

Кроме этого, будут помогать ВСУ дроны DJI Matrice 300. Это небольшие, но очень маневренные беспилотники с мощными камерами и тепловизорами. Они станут дополнительными глазами бойцов и усилят разведку.



Дроны DJI Matrice 300 / Фото с телеграм-канала Михаила Федорова

Также министр рассказал о нескольких украинских беспилотниках с производителями которых ведутся переговоры о закупке для "Армии дронов":

Укрджет – один из крупнейших украинских БПЛА с серийным производством. Он может находиться в воздухе около 10 часов и лететь на 150 км от оператора.

SKIF с камерой, которая работает оффлайн.

Скайтон, который может быть в небе до 20 часов.

Фото "Армии дронов"

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Михаил Федоров отметил, что на "Армию дронов" собрали уже 755 миллионов гривен через платформу UNITED24. До конца августа проект планирует закрыть первую задачу – закупить 200 дронов-разведчиков. Министр также выразил уверенность, что благодаря развитию military-tech в Украине появится больше стартапов, которые сделают украинскую армию одной из самых технологичных в мире.