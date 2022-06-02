Сообщается, что американские законодатели еще 20 мая вычеркнули программу из военного бюджета на текущий год. Вместо этого предпочтение отдали другим проектам.

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Детали решения

Как сообщили в пресс-службе армии США, даже если усилия разработчиков увенчаются успехом, то серийное производство новых сверхдальнобойных орудий и формирование соответствующих подразделений для их использования обойдутся бюджету в миллиарды долларов. В то время как страна имеет другие не менее важные военные технологии, которые полностью справляются с теми же задачами:

Пушечная артиллерия большой дальности.

Гиперзвуковое оружие большой дальности.

Противокорабельная ракета средней дальности.

Ракета Precision Strike.

Армия собиралась продемонстрировать прототип дальнего орудия в 2023 году, после чего уже принимала бы решение о том, начинать ли полноценную разработку и производство. Заявленная дальность стрельбы в 1850 километров превосходит способности имеющихся сейчас на вооружении армии США артиллерийских систем. Это потенциально дало бы огромное преимущество против таких противников как Китай и Россия, каждый из которых продолжает инвестировать в оборонные технологии.

Любые неиспользованные средства, первоначально выделенные на SLRC, будут использованы для других научно-технических проектов в соответствии с указаниями помощника министра армии по закупкам, логистике и технологиям,

– заявила пресс-секретарь армии Эллен Ловетт.

Как отмечает источник, в последнее время работы в этом направлении почти не велись – ожидали независимого исследования целесообразности разработки такой установки.

В 2021 финансовом году на проект потратили 62 миллиона долларов, а в 2022 планировали выделить 70 миллионов. Однако во время слушаний в подкомитете Палаты представителей по тактическим воздушным и сухопутным войскам на прошлой неделе начальник отдела закупок армии Дуг Буш заявил законодателям, что решение отменить научно-исследовательские работы по стратегическому дальнобойному орудию было принято, чтобы избежать "избыточности" и "потенциальных финансовых последствий".