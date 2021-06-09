Армия Китая наблюдает за НЛО с помощью искусственного интеллекта

Китайское издание South China Morning Post опубликовало материал, в котором рассказал о росте внимания китайских властей, в частности Народно-освободительной армии (НОАК), к неопознанным летающим объектам. В своих наблюдениях они используют искусственный интеллект.

Все, что связано с неизвестными объектами, выявленными в небе, НОАК называет "неопознанными воздушными условиями". Однако с точки зрения общественности такие явления все равно НЛО – неопознанные летающие объекты неизвестного происхождения.

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Искусственный интеллект на страже безопасности

По словам представителя ВВС Чэнь Ли, частое появление НЛО создает немало проблем для оборонных структур Китая. Чтобы разобраться в сложившейся ситуации, было принято решение привлечь искусственный интеллект.

По мнению Чэнь Ли, "нестандартно мыслящий" искусственный интеллект сможет объединить разрозненные инциденты, связанные с появлением НЛО. Именно ИИ способен конкретно оценить, чем являются выявленные НЛО – вражескими самолетами, явлением природы или чем-то действительно неизвестным нашей науке.

Многочисленные появления неизвестных объектов – богатая для спекуляций среда. Различные сторонники теорий заговора, уфологи, исследователи паранормальных явлений видят в этом доказательства посещения Земли представителями внеземных цивилизаций.

Однако, по мнению китайских ученых и официальных лиц, НЛО имеют искусственное и вполне земное происхождение, или это какие-то неизвестные явления природы.