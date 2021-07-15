Израиль представил новый тяжелый бронетранспортер на базе танка: фото
Источник:Walla
Армия обороны Израиля продемонстрировала опытный образец тяжелого бронетранспортера "Перег". Машина выполнена на базе танка "Меркава" Mk 3 и напоминает танк без башни, чем, по сути, и является.
Особенности бронетранспортера "Перег"
С танка сняли башню и смонтировали неподвижную рубку. Боевая машина получила новые системы навигации, систему управления и контроля "Масу-750", лебедку и кран.
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В перспективе "Перег" могут оснащать комплексом активной защиты (КАЗ): тип системы предстоит определить в будущем.
Бронетранспортер "Перег" на базе танка Мерква "/ Фото Walla
Бронетранспортер получил немало обновлений / Фото Walla
Автономные боевые машины Израиля
Ранее израильский ВПК представил новую версию знаменитого тяжелого бронетранспортера "Намер". Особенностью машины стало то, что ее оборудовали современной автономной дистанционно управляемой башней.
Бронетранспортер "Намер" с автономной башней / Фото Walla
"Намер" имеет высокий уровень защиты десанта и экипажа, который можно сравнить с защищенностью современного танка.