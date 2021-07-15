Особенности бронетранспортера "Перег"

С танка сняли башню и смонтировали неподвижную рубку. Боевая машина получила новые системы навигации, систему управления и контроля "Масу-750", лебедку и кран.

Интересно "Призрачный флот" Пентагона пополнится еще двумя безэкипажными робокораблями

В перспективе "Перег" могут оснащать комплексом активной защиты (КАЗ): тип системы предстоит определить в будущем.



Бронетранспортер "Перег" на базе танка Мерква "/ Фото Walla

Бронетранспортер получил немало обновлений / Фото Walla

Автономные боевые машины Израиля

Ранее израильский ВПК представил новую версию знаменитого тяжелого бронетранспортера "Намер". Особенностью машины стало то, что ее оборудовали современной автономной дистанционно управляемой башней.



Бронетранспортер "Намер" с автономной башней / Фото Walla

"Намер" имеет высокий уровень защиты десанта и экипажа, который можно сравнить с защищенностью современного танка.