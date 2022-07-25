Судя по перечню беспилотников, дронов и коптеров, уже совсем скоро на фронте появится немало интересных "игрушек", способных усилить противостояние ВСУ против оккупантов.

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Какие дроны скоро появятся на фронте

Так, по словам Федорова уже договорились о покупке 78 мультикоптеров Matrice, работающих на базе искусственного интеллекта. Это помогает им записывать качественные и подробные ролики, фокусироваться на целях и определять потенциальную опасность на расстоянии. "Птички" помогут нашим воинам еще лучше ориентироваться на поле боя и действовать более продуманно и тактически.

Кроме ряда коптеров также договорено о покупке 2 наземных комплексов для 20 ударных дронов-камикадзе Warmate, которые будут приобретены благодаря инициативе monobank.

Однако наибольшее внимание Михаил Федоров акцентировал на 20 дронах Fly Eye.

Ну и суперзвезда закупки – 20 Fly Eye, одни из лучших дронов-разведчиков в мире. Мы приобрели их, в том числе благодаря очень большому вкладу от предпринимателя в сфере космических технологий Максима Полякова, хорошо понимающего важность технологического преимущества на фронте. Максим перечислил на Армию дронов более 100 миллионов гривен! Спасибо за такую поддержку! Fly Eye заслуживают отдельного поста, расскажу о них подробнее отдельно,

– рассказал министр.

И пока он готовит дополнительный пост с информацией о дронах Fly Eye, мы немного расскажем о дронах, которые уже скоро появятся на фронте.

Коротко о Fly Eye

Fly Eye – это беспилотный авиационный комплекс, разработанный инженерами Flytronic, которая является дочерней компанией WB Electronics. Впервые он был представлен на выставке Eurosatory в Париже 14 июня 2010 года. Уже в конце 2010 года WB Electronics выиграла тендер на поставку данного комплекса в одно из подразделений специального назначения Польши.

Несколько слов о Warmate

Дроны-камикадзе Warmate тоже является разработкой WB Electronics, впервые представленной в 2014 году. По словам производителя, эти дроны являются хорошей альтернативой управляемым противотанковым ракетам. Они могут уничтожать технику противника на более значимом расстоянии и упрощают процесс выявления и поражения целей по сравнению с ПТРК.

И в завершение – Matrice

Вероятно, речь идет о коммерческом квадрокоптере DJI Matrice 300 RTK, который может находиться в воздухе почти час. Квадрокоптер имеет систему позиционирования в шести направлениях и избегание помех. Корпус дрона защищен от воды по стандарту IP45.

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Об инициативе "Армия дронов"

Украинская власть стремится обеспечить армию беспилотниками за общие средства государства, бизнеса и граждан. Целью этого шага является помощь в борьбе с российскими войсками и приближение войск к стандартам НАТО.

В рамках проекта "Армия дронов" кроме государственного финансирования и пожертвований коммерческих структур предусмотрен сбор донатов от украинцев и иностранцев, а также пожертвований от населения в виде уже готовых дронов для нужд украинской армии.