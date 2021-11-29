В Армении запустили уникальный советский телескоп, который не работал 10 лет

На западе Армении после почти десятилетнего простоя запустили уникальный радиооптический телескоп, известный как зеркальный телескоп Геруни. Сейчас его тестируют. Если результаты будут положительными, специалисты сделают выводы о его возможностях и перспективах дальнейшего использования.

Телескоп РОТ-54/2.6 был "законсервирован" в 2012 году, когда стало ясно, что он нуждается в ремонте. Необходимую для этого сумму оценили в 25 миллионов долларов. Тогда страна не могла позволить себе такие расходы.

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Новый запуск

Статус РОТ-54/2.6 пока не до конца ясен. Преподаватель национального политехнического университета Армении Аревик Саргсян, племянница и ученица Парси Геруни, который построил телескоп, сегодня продолжает ухаживать за уникальной системой. Она утверждает, что на телескопе уже было проведено два теста.

Первый длился 24 часа: во время него инструмент записывал суточный обзор неба в радиодиапазоне.

В рамках второго ученые дважды с перерывом в 13 дней наблюдали кусочек неба вблизи радиоисточника в созвездии Лебедь (Туманность Вуаль).

По итогам пробных включений специалисты заключили, что антенна может работать даже в нынешнем состоянии. Но весь научно-технический комплекс Научного центра Арагаца требует реставрации инфраструктуры, модернизации оборудования и, естественно, финансирования. Выделят ли на него средства, до сих пор неясно. Сотрудники Научного центра Арагаца надеются на общественный резонанс.

Телескоп Геруни – что о нем известно