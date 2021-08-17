Исследователи анализировали микроорганизмы с побережья полуострова Лабрадор и их способность к переработке углеводородов – нефть, мазут, дизельное топливо. У нескольких видов обнаружили ДНК с характерными последовательностями, кодирующими необходимые белки. Тогда ученые поместили их в условия с высоким содержанием нефтепродуктов.

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Результаты эксперимента

Ученые провели опыты в условиях, максимально близких к реальным. Поскольку бактерии были собраны в холодных водах канадской Арктики, то температура воды не превышала четырех градусов по Цельсию.

Как стало понятно, бактерии способны заметно уменьшить концентрацию загрязнителя в воде за две недели.

Процесс разложения существенно ускоряется, если бактерии "подкармливать" соединениями азота и фосфора.

Среди минусов применения этих бактерий называют резкое снижение темпов "поедания" нефти, когда ее количество в воде снижалась до одного процента – то есть когда загрязнитель все еще в воде, хоть и в небольших количествах, бактерии переставали его переделывать.

Пока что до полномасштабного применения на разливах нефтепродуктов далеко, поскольку весь процесс не изучен. Однако это хорошая перспектива для будущих исследований. Особенно учитывая, что эти бактерии широко распространены.

Исследователи собираются в дальнейшем определить, какой из видов наиболее эффективный в обезвреживании нефтепродуктов. Тогда их можно будет засевать в местах разливов нефти.

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