Оценить толщину льда по снимкам со спутников трудно, поскольку количество снега неодинаковое в разных местах. В прошлом данные о толщине сугробов поступали от советских экспедиций 1954–1991 годов. Но климатические изменения существенно изменили Арктику, и теперь эта информация устарела.

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Новое исследование и новые данные

В новом исследовании ученые использовали компьютерные модели для получения детальных прогнозов уровня снежного покрова с 2002 по 2018 годы. В моделях учитывалась температура, осадки и движение наледи. Эти данные показали, что толщина льда сокращается в два раза быстрее по сравнению с предыдущими расчетами, выведенными из температуры морской воды в центральной части Арктики.

Толщина морского льда – чувствительный индикатор здоровья Арктики, а когда Арктика нагревается, нагревается и весь мир. Толстый лед служит изолирующим покровом, который не дает океану нагревать атмосферу зимой и защищает океан от солнечного света летом. Тонкий лед с меньшей вероятностью переживет летнее таяние,

– сказал Робби Маллет из Университетского колледжа Лондона, руководитель исследования.

Такие изменения в Арктике способны усилить экстремальные жару и наводнения в Северном полушарии, а рост уровня океана приведет к более частым штормам и береговой эрозии.

Согласно недавно опубликованному докладу AMAP, арктические льды будут одними из первых жертв потепления. С каждой долей градуса в регионе происходят значительные изменения. Вероятность того, что лед полностью растает летом, станет в 10 раз больше, если Земля в среднем нагреется на два градуса по сравнению с доиндустриальным периодом.