Архитекторы показали футуристический проект базы на Луне

Авторы считают лучшим местом для строительства Южный полюс Луны. Там достаточно света в течение всего лунного года. Кроме того, множество ресурсов и материалов для исследования.

Концепцию "лунной деревни" предложили Европейское космическое агентство (ЕКА), Массачусетский технологический институт (MIT) и архитектурное агентство SOM. Проект впервые представили на 17-й Международной архитектурной выставке Венецианской биеннале.

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Что предлагают архитекторы

Авторы предлагают построить деревню на краю кратера Шеклтон, где много солнечного света, который можно использовать как источник энергии.

В этой местности также достаточно ресурсов для поддержания жизни поселенцев и материалов, которые могут дать представление о ранней истории Солнечной системы.

Здания в поселке будут состоять из жилых модулей, в которые интегрируют системы жизнеобеспечения и медицинское оборудование. Вспомогательную инфраструктуру, изготовленную из титанового сплава, встроят в периметр каждого здания.

В каждом таком доме будут 390 кубических метров жилого пространства и 104 кубических метра, пригодных для технического использования.

Так может выглядеть поселок на Луне / Фото SOM

Конструкция модулей представляет собой гибридную систему, состоящую из двух ключевых элементов: жесткой композитной рамы по периметру и надувной оболочки, которая объединяет здание с системой охраны окружающей среды. Это позволяет гибко организовывать интерьер, лучше распределять и перерабатывать воздух, а также удобнее строить рабочие станции. Кроме того, в такие сооружения удобнее транспортировать строительные материалы.

Все здания разделят на несколько уровней и соединят между собой, чтобы обеспечить мобильность поселенцев.

Такой поселок должен стать исследовательским центром и показать возможности лунного туризма. По замыслу, там хотят изучать новые технологии внеземной архитектуры в экстремальных условиях окружающей среды.