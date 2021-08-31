Археологов почти закопали живьем жители российского города из-за страха перед 5G

В российском городе Азов, что находится в Ростовской области, местные жители во главе с депутатом-коммунистом пришли закапывать яму, якобы вырытую для установки вышки 5G. Беда в том, что в яме в то время еще находились люди.

Станислав Потаков, который является депутатом от КПРФ, через свой инстаграм призвал единомышленников приходить во двор одного жилых из домов, где ученые проводили раскопки. Политик почему-то решил, что яму копают для установки вышки 5G.

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Археология по-российски

Инцидент произошел 24 августа. На месте работали археологи из организации "Донское наследие". Им поручили провести раскопки на территории объекта "Городище Азака-Тани с некрополем".

Однако исследователей прервала группа мужчин с лопатами. Сначала они начали уговаривать ученых вылезти из ямы, а когда те попытались объяснить, что на самом деле ведутся раскопки археологического памятника, показав выданные властями разрешения, начали забрасывать яму землей.

Вы сейчас разрешение дадите, потом поставят [вышку 5G],

– заявил один из "активистов".

Между тем один из сообщников депутата сделал видеозапись, которую Потаков опубликовал в своем инстаграме. Однако позже удалил ее. Вероятно, из-за огласки, которая поднялась не только в местных, но и в федеральных СМИ.

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Археологи уже написали жалобу в полицию. Раскопки временно приостановили для их безопасности.

Напомним, согласно последним данным, 5G никоим образом не вредит здоровью.

К таким выводам пришли ученые, проанализировав результаты 138 исследований и наблюдений за последние 10 лет.

Однако сегодня существует довольно распространенная теория заговора, которая гласит, будто технологии 5G провоцируют различные болезни, в том числе и Covid-19.

Противники инноваций различным образом мешают внедрению связи пятого поколения.

Например, недавно по миру прокатилась волна инцидентов с сожжением вышек – такие случаи фиксировали во Франции, Великобритании, Нидерландах, России.