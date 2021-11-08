Археологические раскопки в столице Монгольской империи

Монгольская империя – это не пустые слова для украинцев. Именно монголы растоптали дружины князей Киевской Руси и половецких ханов в битве на Калке. Через 13 лет они вернулись, чтобы завоевать всю Киевскую Русь. Монгольская империя зародилась в степях, а столицей ее стал город Каракорум, где до сих пор продолжаются археологические раскопки.

Город Каракорум был построен в 1220 году по приказу Чингисхана, чтобы выполнять роль столицы молодой и хищной Монгольской империи. Полноценным городом Каракорум стал, вероятно, во время правления сына Чингисхана Угедея. Столицей городу суждено было быть недолго – всего 40 лет. Но это был единственный город, который основали кочевые монголы за всю историю существования гигантской империи.

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Раскопки на месте древнего Каракорума / Фото Cambridge University Press

Столица гигантской империи

Сегодня от Каракорума почти ничего не осталось. Вблизи остатков столицы Монгольской империи расположен город Хархорин. В регионе постоянно ведутся археологические раскопки, позволяющие уточнить размеры древнего города, его планировку и другие детали.

Для последнего исследования ученые исследовали за 52 дня 465 гектаров, используя так называемый сверхпроводящий квантовый интерферометр. С его помощью уточнили топографию и изучили слабые магнитные поля в секторах. Также использовали традиционные методы: аэрофотосъемку, исторические источники и предыдущие исследования. Объединив все данные, ученые смогли воспроизвести карту дорог древнего Каракорума, планировку города и его вероятную протяженность за пределами укрепленных стен.



Воспроизведенная дорожная сеть Каракорума / Фото Cambridge University Press

В ходе исследований удалось обнаружить трое городских врат. Однако четвертые врата, о существовании которых известно из письменных источников, обнаружить не удалось.

Также удалось уточнить расположение городских стен.

Оказалось, что город сильно разросся за пределами укрепленных стен. Преимущественно люди селились вдоль дорог, стараясь не строить жилье далеко от них. Таким образом, Каракорум растянулся от укрепленного центра и на 3 километра вдоль некоторых трактов.

Конечно, в центре города плотность населения была больше. Поселялись там, вероятно, самые состоятельные представители монгольского общества. Удивительным оказалось то, что около 40% территории, расположенной внутри городских стен, не использовалось вообще.