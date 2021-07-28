Археологи вынуждены закопать находку, сделанную в древней столице ацтеков

Исследователи в Мексике объявили, что планируют перезахоронить необычный археологический памятник, обнаруженный в окрестностях Мехико, в древней ацтекской столице. Уникальная историческая находка будет снова скрыта от человеческих глаз на неопределенный срок

Речь идет о тоннеле Альбаррадон-де-Экатепек. Это часть сложной системы, построенной много веков назад для защиты города Теночтитлан от наводнений.

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Почему закапывают находку

В 2019 году археологи из Национального института антропологии и истории обнаружили тоннель длиной всего 8,4 метра, который был лишь маленькой частью огромной системы. Он удивил ученых, ведь сохранил синтез двух культур из разных временных промежутков.

Дело в том, что испанские конкистадоры в свое время не смогли оценить эту местную инфраструктуру и разрушили многие здания в первые годы колонизации. Однако после того, как колониальный Мехико стали затапливать наводнения, Альбаррадон-де-Экатепек и другие системы защиты от наводнений в начале 1600-х годов были восстановлены.

Несмотря на его испанскую архитектуру, археологи обнаружили в нем несколько глифов – вырезанных в камне символов доиспанских времен. Всего было найдено 11 символов, в том числе изображения военного щита, головы хищной птицы и капель дождя.

Глифы на тоннеле / ​​Фото INAH TV / YouTube

Тоннель планировали торжественно открыть для публики, чтобы люди могли увидеть необычное многовековое слияние ацтекских и испанских культурных элементов, но, к сожалению, этого не произошло. Из-за пандемии финансирование прекратили, и из-за нехватки средств для надлежащей защиты сооружения тоннель теперь придется снова закопать, чтобы сохранить его хотя бы от вандалов.

Исследователи построят особую кладку для защиты глифов, а затем тоннель снова скроет земля.