Археологи, возможно, нашли библейский Содом: загадку города разгадали за 15 лет

3600 лет назад древний город на Ближнем Востоке был внезапно уничтожен катастрофой гигантских масштабов. Сегодня эти руины знают под названием Талль-Эль-Хаммам. Историки предполагают, что его история легла в основу библейских рассказов о Содоме и Гоморре.

Обстоятельства восстановили исследователи из Южной Каролины, в частности археолог Кристофер Мур. По его словам, вина за уничтожение целого города и всех его жителей лежит на метеорите, который врезался в землю на скорости 61 000 километров в час.

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Что случилось с городом

Метеорит, похожий по размерам на Тунгусский, взорвался на высоте около 4 километров над поверхностью.

Сила взрыва в более тысячи раз превысила мощность атомной бомбы в Хиросиме.

Вспышка от взрыва мгновенно ослепляла каждого, кто на него посмотрел.

Температура воздуха быстро поднялась до 2000 градусов по Цельсию – одежда и дерево сразу же вспыхнули, мечи, копья, сырцовые кирпичи и керамика начали плавиться.

Огонь охватил весь город практически сразу.

Через несколько секунд пришла невероятной силы ударная волна. Она двигалась со скоростью 1200 километров в час и сносила все на своем пути. Она была сильнее, чем любой торнадо или ураган, когда-либо фиксировали на планете.

Остатки 4-этажного дворца высотой 12 метров нашли в соседней долине.

По подсчетам, в городе проживало около восьми тысяч человек. Не выжил никто. На мелкие кусочки разорвало не только их тела, но и кости.

Всего за минуту волна ветра достигла Иерихона, что в 22 километрах к западу от Талль-Эль-Хаммама. Его стены упали, а сам город сгорел дотла.



Руины города / Фото Phil Silvia

Как проходили исследования

По сообщениям источника, исследования продолжались целых 15 лет. В них приняли участие археологи, врачи, геологи, геохимики, геоморфологи, палеоботаники, седиментологи (изучают закономерности формирования осадочных пород), эксперты по минералам и космическим ударам. Такое большое количество специалистов требовалось неслучайно. Дело в том, что на руинах города археологи обнаружили темный полутораметровый слой смеси древесного угля, пепла, расплавленного сырцового кирпича и глиняной посуды. Подобный эффект не способны создать ни вулканы, ни землетрясения, ни войны.

Кроме того, на месте погибшего города обнаружили так называемый шоковый кварц – мелкие песчинки, которые образуются только при огромном давлении. Для его появления требуется давление, сравнимое с воздействием веса шести танков, сложенных на один человеческий палец. В отложениях также содержатся крошечные вкрапления, меньшие, чем вирус гриппа, но твердые как алмаз. В этот материал мгновенно превратились деревья и другие растения под воздействием высокого давления и жара.

Уже упомянутая температура в 2000 градусов, судя по экспериментам в лабораторных печах, была не пределом. Пузырчатая керамика и сырцовые кирпичи в Талль-Эль-Хаммаме были расплавленные при 1500 градусах. Поверхности остатков керамики и стекловолокна испещрены крошечными расплавленными металлическими зернами, включая иридий с температурой плавления 2466 градусов, платину (1768 градусов) и силикат циркония (1540 градусов). К таким температурам, говорят ученые, мог привести только космический удар.

Долговременные последствия

Как предполагают археологи, катастрофа могла привести к тому, что соленые воды Мертвого моря расплескались на близлежащие земли долины, а пресная вода испарилась. Стало невозможным выращивание пищи на долгое время – пока редкие дожди в пустыне не смыли соль с полей. Этим можно объяснить тот факт, что более сотни окрестных поселений были заброшены в течение 600 лет после катастрофы – ранее причины этого явления были неизвестны исследователям.

Рассказы о разрушениях могли передаваться из поколения в поколение, добравшись в какой-то момент до Библии, как история Содома.