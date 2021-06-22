Археологи узнали, как хоронили жертв чумы в Средневековье

Эпидемия чумы, которую также называют "черной смертью" достигла своего пика в 1346-1353 годы, а повторные вспышки продолжались вплоть до XIX века. Долгое время историкам не давал покоя вопрос о том, как тогда хоронили умерших от страшной болезни.

В середине XIV века Европа, как известно, была опустошена эпидемией черной смерти, в результате которой погибло от 40 до 60 процентов населения. Повторные вспышки продолжали выкашивать население Старого Света и позже. При этом чума убивала так быстро, что не оставляла видимых следов на костях.

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Как хоронили жертв чумы

Умерших от болезни, как выяснили ученые из Великобритании, хоронили в отдельных могилах, тогда как многих других людей — в общих.

Типичный инкубационный период чумы – от двух до шести дней, за которыми следуют еще три-пять дней. Именно в этот период от 50 до 90 процентов инфицированных при отсутствии антибиотиков просто умирали. Археологи ранее не могли идентифицировать людей, причиной смерти которых была чума.

Ученые давно предполагали, что жертв эпидемии хоронили отдельно и с особыми оговорками, однако доказательств такой гипотезы не было.

Специалисты из университета в Кембридже изучили ДНК из останков в средневековых могильниках.

Им удалось выделить патоген, вызывающий чуму.

В результате выяснилось, что именно таких людей хоронили с особой тщательностью.

Их тела лежали в индивидуальных могилах, тогда как многие другие — в общих.

Ранее именно на массовые захоронения археологи обращали большее внимание в связи с чумой.

Вероятно, уже в те времена люди понимали, что даже трупы зараженных крайне опасны для живых, поэтому их стоит помещать в отдельные могилы.