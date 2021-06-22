Археологи узнали, как хоронили жертв чумы в Средневековье

Эпидемия чумы, которую также называют "черной смертью" достигла своего пика в 1346-1353 годы, а повторные вспышки продолжались вплоть до XIX века. Долгое время историкам не давал покоя вопрос о том, как тогда хоронили умерших от страшной болезни.
В середине XIV века Европа, как известно, была опустошена эпидемией черной смерти, в результате которой погибло от 40 до 60 процентов населения. Повторные вспышки продолжали выкашивать население Старого Света и позже. При этом чума убивала так быстро, что не оставляла видимых следов на костях.
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Как хоронили жертв чумы
Умерших от болезни, как выяснили ученые из Великобритании, хоронили в отдельных могилах, тогда как многих других людей — в общих.
Типичный инкубационный период чумы – от двух до шести дней, за которыми следуют еще три-пять дней. Именно в этот период от 50 до 90 процентов инфицированных при отсутствии антибиотиков просто умирали. Археологи ранее не могли идентифицировать людей, причиной смерти которых была чума.
- Ученые давно предполагали, что жертв эпидемии хоронили отдельно и с особыми оговорками, однако доказательств такой гипотезы не было.
- Специалисты из университета в Кембридже изучили ДНК из останков в средневековых могильниках.
- Им удалось выделить патоген, вызывающий чуму.
- В результате выяснилось, что именно таких людей хоронили с особой тщательностью.
- Их тела лежали в индивидуальных могилах, тогда как многие другие — в общих.
Ранее именно на массовые захоронения археологи обращали большее внимание в связи с чумой.
Вероятно, уже в те времена люди понимали, что даже трупы зараженных крайне опасны для живых, поэтому их стоит помещать в отдельные могилы.