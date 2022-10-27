Под универмагом Уэльса нашли сотни скелетов, половина из которых – детские

Археологи нашли сотни скелетов на месте, когда-то являвшемся средневековым кладбищем в Уэльсе. Среди 240 захоронений около половины принадлежат детям.

Монастырь Святого Спасителя основал в 1256 доминиканский монах. Кладбище, как считается, было связано с монастырем, однако нередко там хоронили и членов соседнего сообщества за небольшую плату. До недавнего времени на этом месте находился местный универмаг "Окки Уайт", закрывшийся в 2013 году после более чем столетней истории своего существования. Раскопки являются частью текущего строительного проекта, включающего будущий продовольственный магазин.

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Это считалось городским кладбищем. Оно активно использовалось на протяжении многих лет с 12 по 16 век – там хоронили всех, а не только монахов и священников. Это дает представление о жизни общины,

– говорит Фрэн Мерфи, руководящая раскопками археологической службы Dyfed Archaeological Trust.

Монахи, жившие в соборе Святого Спасителя, были известны как "черные монахи" из-за цвета своей одежды, и часто проповедовали католические учения на улицах, становясь заметной частью окружающей общины.

По словам Мерфи, среди найденных скелетов несколько "демонстрировали признаки травмы, включая колотые раны в черепах". Причин тому может быть очень много, поэтому сказать точнее можно будет только после дальнейших исследований. Исследователи не исключают, что эти люди могли быть жертвами конфликта 1405 года, когда валлийский военачальник Овайн Глиндор взял эту территорию в осаду.



Раскопки средневекового кладбища в Уэльсе / Фото Dyfed Archaeological Trust

Также на кладбище нашли несколько склепов, один из которых содержит скелет. Археологи предполагают, что это мог быть священник.

В руках он держал оловянную чашу на тарелке с узором, похожую на ту, которую использовали во время причастия, чтобы держать облатку. Это захоронение в частности указывает на призвание этого человека,

– комментирует Фрэн Мерфи.

Во время раскопок обнаружили несколько орнаментированных напольных плиток, которые могут быть остатками бывшей церкви, стоящей на этом месте. Церковь Святого Спасителя оставалась действующей до 16 века, когда корона продала собственность после раскола между Генрихом VIII, королем Англии и Уэльса и католической церковью.

Мы считаем, что при роспуске монастыря [в 1500-х годах] церковь рядом с ним была снесена, но не уверены, когда именно это произошло,

– добавляет исследовательница.

Кроме кладбища, на территории бывшего монастыря также находился ряд построек, включая общежития, скриптории (комнаты, посвященные письму и рукописям), конюшни и больницу.