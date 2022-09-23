В средневековом колодце нашли останки 17 людей, большинство которых – дети: что с ними произошло

Ученые провели повторный анализ средневековых костей, найденных в британском Норвиче. Долгое время они хранились в музее, однако анализ исторических данных заставил вернуться к изучению.

Останки 17 человек обнаружили еще в 2004 году во время строительства торгового центра. Среди жертв было по меньшей мере 11 детей. Три жертвы были сестрами: одна в возрасте от 5 до 10 лет, вторая – от 10 до 15 лет и третья молодая взрослая. Кости хранились в музее и археологической службе Норфолка.

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Генетика раскрывает правду

Начальная радиоуглеродная датировка показала, что кости принадлежат к 11 или 12 векам. Первоначально ученые считали, что останки принадлежали жертвам эпидемической вспышки болезни или массового голода, и потому тела были быстро "утилизированы" без полноценного захоронения. Однако новые исторические свидетельства заставили все чаще подозревать, что умершие на самом деле были евреями, убитыми по религиозным мотивам.

Генетический анализ останков, проведенный недавно, указывает на то, что все погибшие были евреями ашкенази – потомками одного из двух многочисленных субэтносов евреев, основавших общины на севере Европы, главным образом на территории нынешних Германии и Франции, в период раннего средневековья.

Ученые объясняют, что какого-либо отдельного "генетического теста" для определения того, является ли человек евреем или нет, не существует. Однако анализ геномов шести человек (в других случаях, к сожалению, его провести уже невозможно) показывает общее генетическое происхождение и одинаковый набор генетических расстройств. Дело в том, что современные ашкенази имеют большую, чем обычно, частоту определенных генетических расстройств, таких как болезнь Тея-Сакса и некоторые наследственные виды рака. Исследование людей из колодца в Норвиче показало одинаковую частоту таких расстройств. Их наличие указывает на так называемое "генетическое узкое место" возможных вариантов и явно свидетельствует о принадлежности останков к ашкенази.

Кто и почему их убил

Другой анализ позволяет сделать предположение, когда и почему их убили.

Профессор эволюционной генетики человека в Университетском колледже Лондона Марк Томас рассказывает, что согласно историческим исследованиям люди из колодца были убиты во время антисемитской резни, совершенной в городе крестоносцами в 1190 году. Этот случай описал летописец того времени, церковник по имени Ральф де Дичето.

Антисемитские массовые убийства были достаточно распространены в Англии и других частях Европы в средневековый период.

Многие из тех, кто спешил в Иерусалим, решили сначала восстать против евреев, прежде чем они вторгнутся к сарацинам. Соответственно, 6 февраля все евреи, найденные в их домах в Норвиче, были убиты. Некоторые нашли убежище в замке,

— писал Дичето в своей "Imagines Historiarum", опубликованной примерно в 1200 году.

Средневековый Норвич был домом для преуспевающей общины евреев с 1137 года. Вильгельм Завоеватель пригласил их поселиться в Англии якобы для того, чтобы он мог получать их налоги монетами, а не сельскохозяйственными товарами, пишет источник. Во время Первого крестового похода христианские войска завоевали Иерусалим в 1099 после победы над мусульманскими правителями города. Еще несколько крестовых походов было начато из Европы в Святую Землю в последующие годы, последний из которых завершился в 1290-х годах.