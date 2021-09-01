Археологи раскопали пирамиду в Теотиуакане: найденным артефактам около 2000 лет

На северо-востоке от современного Мехико, в древнем городе Теотиуакан, археологи до сих пор проводят раскопки. На этот раз они работали под одной из пирамид, где 18 лет назад обнаружили тоннель.

Среди находок были букеты цветов, покрытые сгоревшими дровами. Как считают исследователи, это подношение Богу-Змею 2000-летней давности.

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Что нашли под пирамидой

Ранее пирамида имела высоту более 23 метра – больше, чем египетский Сфинкс. Она входила в комплект сооружений храма Пернатого Змея. Построили его в честь Кецалькоатля, которому поклонялись тогдашние народы Мезоамерики.



Цифровая реконструкция пирамиды / Фото INAH/Sergio Gómez

Найденные цветы лежали в самой низкой точке ходов пирамиды – 18 метров. Рядом ученые нашли изделия из керамики и фигурку бога плодородия и дождей – Тлалока.



Ученые обнаружили изделия из керамики / Фото INAH/Sergio Gómez

Предполагают, что возложение букетов связано с древними ритуалами для повышения плодородия. Все букеты разные – от 40 до 60 цветков. Археологи попытаются определить их разновидность – тогда можно будет узнать о назначении обрядов, в которых они использовались.

Остатки букета, найденного под пирамидой / Фото INAH / Sergio Gómez

Что известно о комплексе

Город Теотиуакан процветало между 100 годом до нашей эры и 600 годом нашей эры.

В нем расположены крупнейшие пирамиды Мезоамерики – пирамида Солнца является третьей по величине в мире.

Согласно анализу, население города составляло около ста тысяч человек.

Тоннель под пирамидой обнаружили 18 лет назад. С тех пор в нем обнаружили тысячи предметов из вулканического стекла и керамики, бобы шоколадного дерева, кости животных.

Сегодня археологи пытаются понять, для чего прорыли эти подземные ходы и как ими пользовались.