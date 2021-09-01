Среди находок были букеты цветов, покрытые сгоревшими дровами. Как считают исследователи, это подношение Богу-Змею 2000-летней давности.

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Что нашли под пирамидой

Ранее пирамида имела высоту более 23 метра – больше, чем египетский Сфинкс. Она входила в комплект сооружений храма Пернатого Змея. Построили его в честь Кецалькоатля, которому поклонялись тогдашние народы Мезоамерики.

Цифрова реконструкція піраміди
Цифровая реконструкция пирамиды / Фото INAH/Sergio Gómez

Найденные цветы лежали в самой низкой точке ходов пирамиды – 18 метров. Рядом ученые нашли изделия из керамики и фигурку бога плодородия и дождей – Тлалока.

Вчені виявили вироби з кераміки
Ученые обнаружили изделия из керамики / Фото INAH/Sergio Gómez

Предполагают, что возложение букетов связано с древними ритуалами для повышения плодородия. Все букеты разные – от 40 до 60 цветков. Археологи попытаются определить их разновидность – тогда можно будет узнать о назначении обрядов, в которых они использовались.

Остатки букета, найденного под пирамидой / Фото INAH / Sergio Gómez

Что известно о комплексе

  • Город Теотиуакан процветало между 100 годом до нашей эры и 600 годом нашей эры.
  • В нем расположены крупнейшие пирамиды Мезоамерики – пирамида Солнца является третьей по величине в мире.
  • Согласно анализу, население города составляло около ста тысяч человек.
  • Тоннель под пирамидой обнаружили 18 лет назад. С тех пор в нем обнаружили тысячи предметов из вулканического стекла и керамики, бобы шоколадного дерева, кости животных.
  • Сегодня археологи пытаются понять, для чего прорыли эти подземные ходы и как ими пользовались.