Город, который назвали Сиол (или Ксиол), что на языке майя означает "дух человека", открыли археологи из Национального института антропологии и истории (INAH) недалеко от Мериды на полуострове Юкатан. Там жили около 4000 человек.

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Утерянный город майя

Сиол процветал между 600 и 900 годами нашей эры, в поздний классический период майя. Впервые он был обнаружен в 2015 году, но результаты раскопок и реставрационных работ стали достоянием общественности только сейчас.

Открытие этого города майя важно. Во-первых, из-за его поразительной монументальной архитектуры. А во-вторых, потому, что он был восстановлен, несмотря на то, что находится на частной земле,

– говорит глава INAH на Юкатане Артуро Чаб Карденас.

Это место представляет особый интерес благодаря своей архитектуре в стиле пуук. В этом же стиле построена пирамида Чичен-Ица.

Пуук – архитектурный стиль, характерный для классической эпохи майя VII-X веков. Названный по имени холмов Пуук на юго-западе Юкатана, где сосредоточены самые яркие достопримечательности. Архитектура характеризуется множеством иконографических деталей, за что этот стиль еще называют "индейским барокко".

Церемониальный комплекс открытого города состоит из платформы и небольшой пирамиды.

Исследователи также обнаружили руины дворца, площади, приподнятые платформы, резные каменные головы и каменные алтари.

Рядом с городом находится сенот – естественный карстовый провал, похожий на воронку. Его, скорее всего, использовали для ритуальных подношений богам.

Археологи выделили свидетельство существования разных социальных классов.



Одно из обнаруженных в городе зданий / Фото INAH

Были люди из разных социальных слоев: священники, писцы, жившие в этих больших дворцах, а также были простые люди, жившие в небольших зданиях. Мы, археологи, удивлены, потому что не ожидали найти столь хорошо сохранившийся памятник,

— сказал Карлос Пераса, один из археологов, ведущих раскопки.

Археологи раскопали 38 погребальных захоронений с подношениями в виде керамики, украшений из обсидиана и кремневых орудий.

Была обнаружена новая антропологическая информация о жителях Сиола и их похоронных обычаях.

Остатки пищи позволяют предположить, что жители-хлеборобы дополняли свой рацион рыбой.



Одно из обнаруженных в городе зданий / Фото INAH



Одно из обнаруженных в городе зданий / Фото INAH

К настоящему времени команда определила и восстановила 12 построек, а также дополнительные свидетельства человеческой деятельности на более широкой территории — в окрестных полях и джунглях.